Raphaëlle VIGNERON-DE LATTE

DEVELOPPEMENT DE LA PEDAGOGIE



- Développement qualitatif de la pédagogie (harmonisation des supports, qualité du matériel pédagogique)



- Entretiens de validation technique et pédagogique des formateurs



SUPPORT COMMERCIAL AVANT-VENTE



- Etude et qualification des demandes client spécifiques.



- Réponse aux appels d'offre et plans de formations.



- Animation de forum de connaissances.



MANAGEMENT



- Responsable de parcours pédagogiques (suivi des acquis individuels, reporting et communication client, management de ressources et suivi du projet)



- Responsable de missions de support (coordination des ressources, suivi des délais, communication).



FORMATION & PROJETS INTERNES



- Développement des compétences des équipes commerciales (formations techniques, création d'outils pédagogiques internes..)



- Participation à divers projets transversaux (veille et développement de l'offre, réalisation et validation d'outils d'évaluation des acquis ...)



- Optimisation des procédures de travail, formalisation des processus métiers.







> Pédagogue et empathique, mon moteur professionnel a toujours été de faciliter, d’aider à apprendre et à progresser.



> Je mets en oeuvre mes compétences en formalisation, pour rendre simples, assimilables, voir ludiques, les connaissances à acquérir, en utilisant les nouvelles technologies.



> J'assure également l'organisation du feed-back à l'issu des formations, pour suivre le développement de nouvelles compétences.



Mes compétences :

Elearning

AMOA

Pédagogie

Formation

Ergonomie