Rapinier RAYMOND

Chargé mission GPEC, puis formateur, responsable de formation avant de créer GENERA puis Genera et Associés. Depuis plus d'une vingtaine d'années, j'accompagne en qualité de consultant, formateur et coach, les entreprises et collectivités dans la déclinaison stratégique et opérationnelle de leur politique ressources humaines, la conduite du changement, la formation des managers et de leurs équipes, et anime des séminaires sur l’évolution professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Conseil ressources humaines

Management

Accompagnement au changement

Coaching de dirigeants

Stratégie d'entreprise