Bonjour,



Située en Rhône-Alpes et diplomée en Home Staging (D&B Academie) , le Clos des Merveilles vous conseille pour relooker l'intérieur de votre bien immobilier.



Grace à des techniques spécifiques dont l'application nécessite peu de frais, je vous conseille sur l'aménagement, la décoration, la disposition, le rangement, les couleurs,les objets de décoration et de mises en scène.



Exemple de prix sur le secteur d'Ambérieu-en-Bugey :

60 euros / l'heure de conseil en relooking d'intérieur



Le Clos des Merveilles réalise également des patines anciennes, patines avec effets vieillies, patines céruses, cires, vernis sur vos meubles (cuisine, buffet, table, tête de lit,chaises, etc...)



Devis estimatifs gratuits à partir de vos photos (par courriel)



Je vous invite sur mon site pour visionner des photos de mes réalisations et avoir de plus amples renseignements





http://leclosdesmerveilles.unblog.fr





interventions possibles dans les départements 01/38/39/69/73/74





Cordialement



Raquel CARROT



Mes compétences :

Bois

Décoration

Esthetique

Home staging

Immobilier

Marketing

Meubles

Mise en scène

Patine

Relooking

restauration