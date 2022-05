Raquel MARQUEZ

Toutes mes coordonnées sur: http://www.linkedin.com/in/marquezraquel/fr

Professionnelle du Marketing et de la recherche de Marché avec plus de 10 ans d’expérience dans ce domaine. J'ai travaillé 7 ans au sein du Groupe « The Coca-Cola Company ». Ingénieur chimiste avec deux Masters dégrée: Management (UK) et Marketing (Spain). Trilingue: Espagnol, Anglais et Français. Enthousiaste, proactive, analytique, orienté vers les résultats, j’aime les défis et les nouvelles opportunités d’apprentissage.







Mes compétences :

Gestion de projet

Tendances consommateur

Customer insights

Études de marchés

Analyse de données

Marketing stratégique

Marketing grande consommation

Anglais

Espagnol

Innovation produit

Relation client

Agroalimentaire