Rashid ABDALLAH

Fondateur et dirigeant d'une agence de communication de 1991 à 2011.

• 20 ans d'expérience, savoir enrichir une notoriété, valoriser l'image, superviser et coordonner la communication interne/externe.

Définir avec vous les grandes lignes et les mettre en application. Réaliser, atteindre vos objectifs.



• Parfaite maîtrise de la chaîne graphique. Gestion de projet, d'une équipe, d'un calendrier ou d'un budget. Au fait des nouvelles technologies, des nouveaux supports.



7 UNE ID

C'est une nouvelle façon de travailler et de collaborer pour votre communication, votre design. La solution pour vos projets de lancement ou d'événement

7uneID se positionne comme créateur d'idées et répond à vos problématiques de communication. Pour les entreprises désirant améliorer leur image et lui apporter un nouveau souffle.



Fort d'une riche expérience, 7uneID dispose d'un réseau de compétences respectant l'indépendance de chacun.

L'idée ? Apporter une solution sur mesure. Adaptée au besoin comme au budget.

Vous fournir les compétences et les connaissances nécessaires à votre projet.

Comment ? De manière totalement indépendante, indépendant et traiter une mission au sein de votre entreprise, avec un contrat de salarié... M'adapter à votre situation.



It's just a new way to work for your communication... your design... Inspire you!

The solution for any project of launch or event... discover !



it's an idea ... to develop together!



Mes compétences :

Communication

Conception

Design

Création

Luxe

Publicité