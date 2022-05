Rasi JEAN-FRANÇOIS

Ancien militaire ayant servi au 4eme régiment du service militaire adapté de la réunion, j'ai servi à l'école interarmées des sports au bataillon de joinville à fontainebleau où j'ai été athlète de haut niveau en karaté combat. j'ai servi également au 5eme régiment du génie de Versailles et au 2eme régiment du génie de Metz. j'ai participé à divers mission comme celles des nations unies en côté d' ivoire. j'ai servi l'armée pendant 10 ans. je suis maintenant agent de sécurité et sûreté. J'ai le cap sécurité et bac pro prévention et sécurité ainsi que le ssiap3 , 2 et 1 et je suis moniteur sst. karatéka j'ai participé au championnat de France et de la Réunion à mainte reprise. Je pratique également la musculation et arts martiaux, bref je me tiens opérationnel.



Mes compétences :

Formation Incendie/sûreté/équipier de Première Int

Ssiap 3.