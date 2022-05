Rasit ELIBOL

A mon sens je suis:



Un manager intuitif avec la gestion au quotidien d"une équipe de 75 agents de service.

Je participe au recrutement, planifie les besoins en remplacement, suit la formation permanente, accompagne les promotions internes.

Veille à la diffusion des informations essentielles vie et fonctionnement de l’entreprise, diffusion des consignes en matière de sécurité, qualité....

Veille à la qualité du climat social et être vigilant quant aux relations avec le client.

Motive l'équipe en entretenant un dialogue constant.

Défini les méthodes de travail en adaptant à chaque situation et en les faisant évoluer pour optimiser les moyens d'intervention.

Optimise la répartition des hommes et du matériel afin de réaliser les services conformément aux cahier des charges des missions.

Supervise la réalisation d'analyses et le suivi des flux de produits avec l'organisation des collectes et livraison.

Identifie clairement les besoins du client et rechercher les solutions techniques les plus appropriées.



Voila un petit aperçu qui illustre mon quotidien très simple au premier abord mais par sa finalité et ses missions qui reste complexe avec un épanouissement énorme pour moi.

Cependant, je dois souligner que j'ai le besoin d'explorer d'autres horizons toujours en œuvrant dans ce monde infinie de la propreté...

c'est ainsi mon souhait de rechercher de nouvelles affinités professionnelles



Mes compétences :

Prospection de clients

Gestion de la relation client

Phoning

Closing

Devis

Logiciel CRM

Suivi clientèle

Expertise technique

Gestion des litiges

Solidworks

Siebel CRM

Oracle

Microsoft Publisher

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Compétences techniques sur les protocoles de propr

Management d'équipe

Nacelles

Audit

organisation

gestion des litiges clients

technique et protocole de nettoyage

management