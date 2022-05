Raslane EL-KHATIB

-Ingénieur d’Etat en Electromécanique - ISEM de Sofia-Bulgarie

-Certifié en Maintenance Industrielle - CECOFORMA Liège - Belgique

-Certifié Conseiller de la Formation Professionnelle - ACADEMIE de Strasbourg - France

-Consultant & Formateur aux entreprises dans les domaines :

- Maintenance - Méthodes

- Habilitation électrique

- Conduite d'engins de manutention

- Conduite d'engins de chantier

- Sécurité au travail

- Sécurité – ERP

- Sécurité – Chantier BTP

- Sauveteur Secouriste du Travail - SST

- Gestes et postures

- Ergonomie de poste de travail

- Sécurité incendie

- Sécurité routière



Maintenance des installations et équipements :

- Chaudières EC et vapeur

- Electricité - Electromécaniques

- Cuisines professionnelles - hôtellerie

- Traitement d'eau des chaudières, piscines



Supervisions des travaux d'Installations et aménagement hôtels





















Mes compétences :

Organisation et Gestion de la Maintenance

Conduite d'engins industriels et de chantiers