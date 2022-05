Valery BELINSKI

Je suis ingénieur en mécanique auto et le diagnostic.

Ma société s'occupe avec l'instalation de matériels pour la géolocalisation, programmation, l'entretien et la formation des véhicules (des voiture, poids lourds, machines de travaux publique, machines agricole). Des conseils pour les projets dans le domaine de l'agriculture (pour l'aménagement en équipement pour les fermes). Les conseils pour la gestion des parc d'automobiles par GPS.

La société fait des recherches pour la diminution de la consommation du carburant des moteurs thermique à la base de l'énergie renouvelable.

Je vous invite de me contacter pour la solution de vos problèmes dans le transport et le machinisme agricole.



Mes compétences :

Gps

Logistique

Machinisme agricole

Mécanique

Mecanique Auto

Transport