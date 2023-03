Rayane HADJI

Je présenterais mon profil sous 3 piliers:



Premièrement ,le volet Environnemental et Santé, dans lequel j'ai développé des compétences en Bilan Carbone, écotoxicologie et en évaluation des risques sanitaires.

Deuxièmement, le volet Hygiène et Sécurité: j'ai eu notamment l'opportunité de participer à différentes réunions CHSCT et à la mise en application du plan d'action du DU.

Troisièmement, le pilier Qualité/ Management: j'ai activement participé à la préparation d'audits de certification ISO 9001 et 14001.



Mes compétences :

Santé

Bureautique

Evaluation des risques sanitaires

Évaluation des risques professionnels

Environnement