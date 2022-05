Laurie RANSON

Titulaire d'une licence professionnelle Chargé d'Affaires réalisée en alternance sur le Chantier du Terminal Méthanier de Dunkerque, ayant poursuivi mon parcours par une formation QSE et disposant de plusieurs expériences, je suis à même d'occuper des postes d'assistante commerciale, RH et QSE.

Organisée et rigoureuse, j'aime participer à de grands projets tels que la mise en place d'une certification ou accréditation.

Désireuse de relever de nouveaux challenges, n'hésitez pas à me contacter afin de me proposer les vôtres.



Mes compétences :

Commerce

Management

Marketing

Communication

Négociation

Qualité

Sécurité

Créativité

Réactivité

Gestion de la relation client

Sens de l'initiative

Rédaction

Relationnel

Rigueur

Organisation

Sauveteur secouriste du travail