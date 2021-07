Raymond DERYNCK

Débutant ma carrière comme ingénieur de production chez CATERPILLAR France SA, j'ai été rapidement pressenti pour accompagner des projets industriels autour des mini-ordinateurs à une époque ou les micro n'existaient pas encore. Ce fut l'alternative informatique. Avec un certain sens du risque, j'ai rejoint le responsable système de cette société qui avait créé sa propre entreprise. Ce fut la bifurcation vers la gestion et la conception de systèmes. Le domaine d'action de cette jeune société (LOGIMOT SA) étant globalement la GEIDE, c'est dans cette direction que j'ai développé mes compétences et mes recherches. J'ai pu exercer mes capacités d'analyse et d'imagination en mettant en oeuvre des solutions originales Analyser finement les besoins et les Résoudre par des dispositions élégantes m'ont permis d'exercer un réflexe d'organisation basé sur la communication, l'écoute et la pédagogie.

EN 2005, l'activité Grand Système IBM de LOGIMOT (Produits, Clients, Compétences) a fait l'objet d'un rachat par la société "Syspertec Communication". Cette société m'a donc accueilli et j'y ai enrichi mon savoir faire en assurant la maintenance des produits. Notamment en développant des passerelles paramétrables vers le produit VIRTEL de cette société qui permet de placer les applications anciennes dans l'univers du WEB et ce sans modification ni programmation.



Le temps faisant son office, j'ai revendiqué mes droits à la retraite tout en restant ouvert à des missions qui me seraient confiées.

La liberté octroyée par mon statut de retraité m'a permis de renouer avec une activité longtemps laissée dans l'ombre ; animation et art dramatique. J'ai donc initié comme "bénévole compétent", des ateliers de Lecture à Pleine Voix et d'Expression Individuelle. Notamment je collabore à l'Association des Donneurs de Voix de Grenoble qui enregistre des ouvrages: romans et textes divers à l'intention des mal voyant ou mal lisant.



J'assure désormais à de multiples occasions et dans de multiples cadres, l'animation d'ateliers de formation à la prise de parole, l'épanouissement personnel autour de la lecture à Voix Haute. Approfondissement de la présence à soi et aux autres, respiration, détente et attention, articulation et adresse, affirmation de soi et écoute de l'autre, acceptation et partage de l'émotion.

Je participe à l'occasion à des manifestations où la parole en public est requise sous forme de lectures ou autres interprétations.

Notamment par des interventions dans le festival "Poésie et Chansons au Pays des lavandes" entre Manosque et Dignes les bains, festival européen du théâtre à Grenoble, et association "Scènes décalées" conduite par la comédienne vidéaste et auteure "Claire Ackilli".



Mes compétences :

Animation d'équipe

Communication

Curiosité

Enthousiasme

Humour

Imagination

Pédagogie

Rédactionnel

Rigueur

Sens de l'écoute

Animation d'ateliers de Lecture à Voix Haute