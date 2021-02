Raymond SCLISON

Je suis depuis toujours un passionné des nouvelles technologies.

En commencant par l'intelligence artificielle pour aller aujourd'hui jusqu'aux systèmes d'information complexes et aux logiciels libres, j'ai toujours donner la priorité à l'innovation.

J'ai créé une société de services en informatique en 1989 : INGENIA.

Mes activités couvrent une large palette puisque je réalise des projets, je forme des ingénieurs, je conseille des clients.

Anticiper les technologies et évolutions du marché informatique mais aussi construire des architecture et système innovants sont mes principaux centres d'intérêt.

Je met aujourd'hui à profit mon expérience pour conseiller mes clients dans des cadres complexes. Je réalise des audits et je reprends des équipes projets en difficulté. Dans ce cadre mon ambition est d'apporter mon enthousiasme pour aider les équipes à trouver les bonnes solutions.



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Nouvelles technologies

Direction technique

Gestion de projet

Logiciels libres

Internet

Innovation