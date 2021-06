Après avoir suivi un cursus de styliste modéliste aux écoles de condé, j'ai conclu ma formation par une année de stage durant laquelle j'ai eu l'occasion pratiquer le stylisme chez ba&sh et le modélisme chez Laure de Sagazan. à la suite de ça on m'a proposé un poste d'assistante styliste chez ba&sh, poste que j'ai accepté avec grand enthousiaste. me voilà donc officellement dans l'équipe de ba&sh depuis octobre 2013.