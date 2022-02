Rechard JULIEN

Optimisation des processus :

Analyser le système (activités, processus, outils, procédures, structures, systèmes d’information), définir et formaliser les processus, rédiger des référentiels techniques et réglementaires, mettre en place des solutions pour optimiser la production et réduire les risques, assurer la veille technologique et normative, mettre en place des systèmes de Retour d’Expérience.



Management de projet :

Définir les enjeux des nouveaux projets, définir le plan de management (objectifs, risques, indicateurs, plan de communication), coordonner les acteurs-projet, animer des groupes de travail, piloter les réunions de lancement, de suivi, de Comité de Pilotage, de Retour d’Expérience.



Conception :

Rédiger l’expression du besoin, exprimer les exigences fonctionnelles, développer des méthodes de simulation, réaliser l’activité de maquettage, organiser la recette utilisateurs, piloter le changement, accompagner la mise en production, former les utilisateurs finaux, Analyse fonctionnel SI et Conception UX, Recueil et analyse des besoins, modélisation du métier, Entretiens et observations, animations ateliers, Evaluation IHM, Evaluation experte (Audit), Tests Utilsateurs,





Informatique



Programmation



Logiciel

Notion de C++



Web

(X)HTML/CSS/ Javascript

PHP

CMS : Drupal/ Spip / Joomla !

Base de données

Notion de Mysql

Merise



Outils

Axure / Balsamic

Photoshop/Illustator/Paint.net

Morae / Camtasia

Eye tracking

SketchUp

Panorama E2 (logiciel de supervision)



Langues



Anglais (lu, écrit, parlé)

Espagnol (niveau intermédiaire)



Mes compétences :

Ergonomie IHM

Ergonomie web

Ergonomie cognitive

Supervision industrielle SCADA

Panorama e2

Ergonomie

Supervision

Interface homme machine

Architecture de l'information

Gestion de projet

Web

Moa

Conception

Cms

Adobe Photoshop CS5