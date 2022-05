Martine CORNUEJOLS

Mes compétences : 4 DOMAINES DE COMPETENCE :



1 / ERGONOMIE

- Ergonomie des IHM : sites web, aides à la conduite, téléphones mobiles, ...

- Ergonomie des Postes de travail (organisation de bureaux, de postes informatiques, ...)



2 / COMMUNICATION, REDACTION, SEMANTIQUE

pour passer de la pensée aux mots

- Conseil en communication, rédactions diverses, sites web, plaquettes, ...

- Rédaction de modes d'emploi et documentations de systèmes techniques

- Conseil en sémantique et sémiotique : pour allier le verbal à l'imagé

- relecture et correction d'ouvrages, d'articles ou de documents



3 / COACHING

- Coach : détermination d'objectifs de vie et de carrière, booster la motivation, trouver des solutions, travailler sur les croyances limitantes,dépasser ses peurs, Réussir,...

- Praticienne en PNL (un des outils que j'utilise en coaching)

- Connaissances en psychosomatique pour relier les maux du corps aux maux (ou mots) de l'âme.

- Connaissances en psychologie, psychopathologie, psychanalyse



4 / FORMATRICE

- en ergonomie cognitive et des IHM

- en logiciels bureautique

- à l'expression écrite et la rédaction

- en soutien scolaire (français, ...)



Auteur du livre "Sens du mot, sens de l'image". Editions L'Harmattan.



Ce qui me passionne totalement c'est la recherche et la découverte, qu'elles concernent l'être humain, la connaissance ou l'adaptation de systèmes.



Mon parcours peut paraître éclectique or il est cohérent. Sa colonne vertébrale est la suivante : me centrant au départ sur l'humain, j'ai commencé par des études de Biologie, pour poursuivre vers la psychologie de l'humain et m'ouvrir vers tous les points de vue abordant la gestion des connaissances. Jai donc poursuivi par un DEA de Sciences Cognitives menant naturellement au Doctorat sur la problématique du sens des images et des mots que perçoit l'être humain. (voir mon livre : Sens du mot, sens de l'image. Ed. L'Harmattan).



Des connexions me sont apparues entre mon domaine de recherche et les domaines applicatifs des Interfaces Homme - Machine où la sémiotique et la sémantique sont importantes en plus de l'organisation des informations, ce qui est un des objets de l'ergonomie. J'ai donc entrepris en parallèle de ma thèse des études d'ergonomie pour être opérationnelle en applicatif. Au total mon parcours allie recherche et applications pratiques, qui sont pour moi totalement complémentaires. J'ai également réaliser beaucoup de formations pour initier les informaticiens aux rudiments de l'ergonomie et de la psychologie cognitive (nécessaire pour comprendre les mécanismes de perception, apprentissage, mémorisation, planification d'action, ... de l'utilisateur final).



Je suis passionnée par beaucoup de domaines allant du développement personnel à l'image 3D, le design ...qui peuvent totalement enrichir ma pratique et ne sont pas un pur papillonage. Cela pour enrichir ma connaissance de l'humain dans ses relations à l'autre mais aussi à toute nouvelle technologie innovante et de communication.



Actuellement, je me diversifie également en proposant mes services en tant que Coach de façon à aider la personne à définir ses objectifs, booster sa motivation et se réaliser pleinement. Je suis praticienne certifiée en PNL, qui est un des outils possible dans cette quête du Soi que j'accompagne en tant que coach



J'aimerais également avoir l'opportunité de suivre une formation à l'écriture de brevets de propriété intellectuelle ou industrielle pour devenir opérationnelle dans ce domaine d'écriture "technique"



Donnez moi l'opportunité d'utiliser et de développer mes compétences dans un environnement de travail collaboratif et convivial (et/ou en télétravail) et je donnerais le meilleur de moi-même.

(Tout employeur m'engageant en CDI bénéficiera d'une prime de 2000 €, prime gouvernementale)



Contactez moi par mail préférentiellement, en m'indiquant vos coordonnées et l'objet précis de votre contact (type de prestation, lieu, ...). Merci.

Mes coordonnées m.cornuejols@laposte.net



Mes compétences :

Ergonomie IHM

Psychologie cognitive

Projet web

Vulgarisation scientifique

Rédaction de contenus

Veille informationnelle

Expérience utilisateur

Rédactrice web

Neuromarketing