Reda BENALI

Travailler chez Daytona m'a permis d'évoluer sur différents marchés et d'acquérir ainsi une approche multi-catégorielle de la Grande Distribution et du circuit Pharmacie



Mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir des compétences en matière de communication avec les différents clients (GMS, pharmacie) ainsi que la maîtrise des différents réseaux de distributions, les acteurs, les méthodes d’approvisionnement.



Mes principales qualités sont : l'autonomie, l'organisation, l'audace, l'esprit d'équipe, la rigueur.



Actuellement installé sur Lyon, mobile sur la région Rhône-Alpes, je suis en quête d'un nouveau défi dans le B to C, sur des postes de Formateur Régional, Chef de Secteur GMS, GSS, GSB, circuit pharmaceutique.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Négociation commerciale

Marketing

Distribution

merchandising

Formation