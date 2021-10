Régis BRIAND

D'abord Technicien dans le domaine des automates bancaires, puis par la suite dans les domaines de la sécurité électronique ( Intrusion, Contrôle d'accès, Vidéo-protection, Sonorisation et Incendie), particulièrement dans le secteur bancaire.

Ces années d'expérience sur le terrain, m'ont permis d'évoluer de technicien à conducteur de travaux, responsable d'activité sein de l'entreprise Ac2f Normandie.

Aujourd'hui je prend la présidence de la filiale Omnis System qui

Comprend un équipe de six personnes qui interviennent dans les secteurs de l'intrusion, la vidéo-protection, le contrôle d'accès, la sonorisation et l'incendie, dans des domaines variés de la grande distribution, des agences bancaires, bâtiment de logistique ,des PME/PMI et l'industrie.



Site Web: www.omnis-system.fr



Mes compétences :

Encadrement Technique

Vidéo Analogique et Ip

Système Intrusion Siemens

Contrôle d'accès

Système incendie

Sonorisation