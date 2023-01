Régis BRUILLON

Chef de cuisine et Executive Chef depuis plus de 10 ans dans différentes structures, j’ai notamment réalisé des ouvertures de restaurants à Paris ; l’ouverture d’un restaurant gastronomique italien dans le 16ème arrondissement de Paris, Le Panarea , l’ouverture du restaurant gastronomique du magasin Lavinia, boulevard de la Madeleine à Paris et enfin l’ouverture de mon propre restaurant, L’invitation, dans le 16ème arrondissement de Paris en janvier 2009.

Après la vente de mon restaurant fin 2012, je suis parti a Bora Bora comme Executive Chef pour deux hôtels Sofitel pendant presque 2 ans. Je suis maintenant à la recherche d'un nouveau projet ambitieux a l'international .