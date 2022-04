Jean Francois DAMIEN

Développement Relation Adhérents, GE RH Expert ( ex RESO 75)

Participation au démarrage de GE RH Expert 33 ( ex RESO33)

Administrateur réseau sociaux et Blog GE RH Expert



Novembre 2014 nous quittons le prestataire de service RESO France, indépendance.

(Déjà 10 mois, l'honnêteté est payante)



Sacha Guitry a dit : "Ce qui ne me passionne pas m'ennuie"



GE RH Expert est un Groupement d’Employeurs spécialisé dans le recrutement dédié au secteur des CHR, Hôtels, hôtellerie de plein air, des métiers de bouche (Restaurateurs, Traiteurs, Restauration collective) et du tourisme en général.

Aujourd'hui les professionnels de l'hotellerie-restauration se sont réunis au sein de groupements d'employeurs, afin de répondre aux difficultés du secteur: manque de personnel, sous qualification, mobilité géographique subie, emplois non adaptés aux compétences.

Alternative à l'intérim, permettant la Flexisecurité.



Pousser la porte de GE RH Expert, c'est plus de 400 entreprises en 5 ans.

Palaces, Hotels de 2 à 5 étoiles, Résidences Hôtelières.Restauration.

Des enseignes comme : Accor, Novotel, Radisson Blu, Courtyard, Holiday Inn, Pullman, Louvre Hotels, Best Western, Ibis, Chaînes de Restauration, Sociétés de gestion et Hôtels Indépendants.

Entreprises de Restauration Collectives, Traiteurs, Résidences Retraites EHPAD et Institutionnels.

Adressez nous votre candidature en toute discrétion.



Son objectif et sa philosophie :

Faciliter et améliorer les Ressources Humaines dans un secteur

ou la mise en place d’une bonne équipe stable est indispensable.

Partager le temps de travail quand cela est possible.



Progression CA 2012-2013 +40%



Et avant, mais ça c'était avant........

De nombreuses années à accompagner les professionnels

du secteur hôtelier,dans leurs projets d’informatisation, ou plus souvent de ré-informatisation.

Ma connaissance du marché et mon expertise,

entièrement orienté vers le client.

écouter, intègrer, proposer une solution.

participer à leurs progression.

Mon éthique m'a permis de conserver leurs confiance.



Administrateur d'un groupe Emploi sur Facebook (30 000 Membres)

https://www.facebook.com/groups/emploisHR/



Mes compétences :

Hotel

Restauration collective

Golf

Recrutement

Restaurant

Cuisine

Développement commercial

RH

Informatique hotels restaurants

Wordpress