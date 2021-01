Rémi D'AGOSTINO

Développeur Web Full Stack, orienté détail et résultat, passionné par l’image, l’expérience utilisateur, le divertissement et le web social.



Profil mixte Web, logiciel et projet, avec une solide expérience en tant qu’expert technique puis consultant dans de nombreux secteurs comme le public, l’aéronautique, le maritime ou le bancaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

JavaScript

PMI

Ergonomie

Intégration web

Web design

Microsoft SharePoint

JQuery

Visual Basic .Net

Agile

Microsoft InfoPath

User experience

Adobe Photoshop

Sencha

Adobe Illustrator

JQuery UI

Expérience utilisateur

Microsoft Silverlight

C#

Microsoft .NET

Kendo UI

User interface design

Windows PowerShell

Photographie

SQL

Réseaux sociaux

Plateforme collaborative