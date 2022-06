Rémi PASCOU-SERROU

Après avoir acquis une expérience en contrat de professionnalisation de juin 2008 à mars 2009 en qualité d'agent d'exploitation à l'agence de Soissons au sein la division vrac de la société Norbert Dentressangle, j'ai intégré le groupe Transdev au 1er avril 2010.



Après être resté un peu plus de trois ans à Sud Est Mobilités Carpentras, j'ai rejoint le site d'Avignon.



En 2016, j'ai été muté aux Autocars Alizés à Istres en qualité de régulateur passant du transport interurbain au transport urbain de voyageurs.



En janvier 2020, j'ai évolué vers le poste de responsable méthode pour Autocars Alizés et Transdev Istres qui s'appellent maintenant Transdev Ouest Provence et Transdev Bouches du Rhône.