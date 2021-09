Rémy FERTIN

Responsable technique du site www.mesopinions.com, j'assure le développement des nouvelles solutions techniques et la liaison avec les prestataires externes (hébergement, référencement, clients, ...).

Je veille au bon fonctionnement du site mais aussi à sa sécurité.



D'un point de vu personnel, je suis passionné par le web, les réseaux sociaux, la musique et le sport.

En constante veille technologique, j'ai la volonté de continuer à apprendre et à découvrir de nouvelles technologies.



Mes compétences :

Développement web

E commerce informatique

Web marketing

Réseaux sociaux

Création graphique

E reputation

Html/css

Emailing

Php/mysql

Webmaster