Rémy FROGER

Nous sommes à la recherche d'un Technicien / Technicienne en télécommunications, merci de prendre contact avec moi si cela vous intéresse.



Je suis actuellement Responsable Technique en Informatique dans la Société ADI Téléphonie. Étant dans une petite structure j'ai développé une autonomie de travail et un savoir faire concernant la gestion des interventions clients.

J'ai pu par cette expérience acquérir des compétences techniques, commerciales et organisationnelles.



A prèsent, je propose mes servies à nos clients dans le cadre de nos compétences dans le domaine de la prestation de service informatique, téléphonie d'entreprise et réseau.

Nous assurons le suivi de parc informatique et téléphonique de nos clients, de la vente de matériel, à l'assistance utilisateurs, la maintenance, et le référencement de leurs installations .



Je reste en prospection constante pour apporter notre savoir faire au plus grand nombre.



Mes compétences :

Administration

autonome

Informatique

Maintenance

Organisation

SSII

Téléphonie

Linux

Windows server

Gestion administrative

Réseau