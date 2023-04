Rémy JACQUET

Après des études d'ingénieur avec une spécialisation en management des risques industriels, j’ai exercé le métier de consultant terrain chez Airbus. J’avais en charge la cartographie des risques Supply Chain au sein du département des essais en vol A340.



Au sein de Zurich Risk Consulting de 2004 à 2008, j'ai pu ensuite développer mes compétences d’analyse et de compréhension des besoins des clients en mettant en oeuvre des programmes de prévention pour des groupes internationaux.

Ma curiosité, mon initiative et sens du service m'ont fait évoluer vers un poste de chargé de clientèle Grands Comptes où le périmètre de mes missions s'est élargi à toutes les branches de l’assurance IARD.



L'intégration du leader français du courtage depuis 2011 m’a permis de compléter mes capacités pour acquérir une polyvalence en conseil et placement des risques de PME et de collectivités territoriales.



Depuis 2014, Servyr me permet d'orienter mes missions sur un développement de portefeuille IARD. Ce métier nécessite de la technique, des qualités de négociation et un relationnel fort avec les prospects et clients.