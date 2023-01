Rémy LATGE

L'Agence Occitanie services, est spécialisée dans les métiers du traitement d'encombrants, du nettoyage et de la désinfection de locaux depuis plus de 15 ans. Une équipe de techniciens formés et professionnels . Nous réalisons, également, démontage et démolition de structure. Nous définissons les zones à nettoyer et à désinfecter en utilisant les produits adéquats. Nous travaillons dans le respect de l'environnement

Du nettoyage oui ... avec des services adaptés...

Nous proposons ..



- Débarras d’encombrants..déblaiements, nettoyage, désinfection, désinsectisation, désodorisation..

- Traitement de façades par nacelles, travaux acrobatiques..

- Manutentions et démontage divers de structures, démolition...

- Dépigeonnage, désinfection, mise en place de protection.

- Espaces verts : abattage, élagage, déssoussage, débroussaillage, enlèvement de végétaux...

- Manipulations : dératisations, insecticides, désinfectants, traitement des produits chimiques.......

- Sablages et grenaillages...tout types de supports pierre, béton, bois, fer, tags, bitume...

Nous sommes habilités à utiliser tout matériel technique.

Nous intervenons en Haute-Garonne (31), présent dans le Tarn (81), l'Aude (11), l'Hérault (34) dans la région de Toulouse. Devis gratuits - Possibilité de règlements par paiements échelonnés



