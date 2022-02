Renald DRUELLE

INNOVATION Group, entreprise fondée au UK en 1996 et cotée à la bourse de Londres, est spécialisé dans le développement de logiciels etl'externalisation des processus pour les assureurs et les gestionnaires de flottes automobile. Notre équipe est composée de plus de 2300 employés dans les 12 plus grands marchés d'assurance en Amérique du Nord , Europe, Asie , Afrique du Sud et en Australie

Innovation Group France, axée sur les prestations dispensées pour la branche Assurance

Automobile, s'appuie sur son réseau de partenaires réparateurs pour déployer sur l'ensemble du territoire des "missions réparations " comprenant principalement des opérations de carrosserie et de services associés.

Disposant d'une Centrale, nous proposons à nos partenaires réparateurs divers produits (consommables, peinture, pièces ...).



Mes compétences :

Négociation commerciale

Responsabilité sociétale des entreprises

Reporting financier

Stratégie commerciale

Veille concurrentielle

Gestion de la relation client

EMarketing

Budgets

Animation de réunions

Réseau