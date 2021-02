Renaud HENRY

Mon parcours Gphy tout au long de ces 3 années m'a permis de bâtir une double compétence solide en Biologie et en Informatique.

Plus que de réelles connaissances dans ces deux domaines, ce sont des valeurs de travail et d'adaptabilité que j'ai pu acquérir.

Un passage de 3 mois aux Pays-Bas au terme de ma licence m'a aidé à perfectionner mon anglais et à me familiariser avec le langage JAVA.



J'ai aussi pu vivre une expérience de 15 mois au sein d'une entreprise réputée telle que Siemens Industry Software, à Toulouse. Cela grâce à 3 mois de stage de Master 1, et une année d'apprentissage lors de mon Master 2 dont 6 mois à temps plein.

Divers missions m'ont été confiées, celles-ci concernaient le développement de la version 6.0 du MES XFP. Lors de ma dernière mission, je suis passé responsable du développement d'un nouveau module au sein de ce MES.



J'ai ensuite travaillé pour Airbus en tant que consultant ALTEN Sud Ouest pendant deux ans, jusque Octobre 2015. Mon secteur d'activité était lié à la gestion de configuration pour l'A350 XWB et au développement d'indicateurs pour le suivi des avions.



Mes compétences :

Java

Développement

Informatique

Microsoft

Scrum

TIBCO Spotfire Analytics Server

Oracle

Microsoft SQL Server

Android

Visual Basic for Applications

Visual Basic 6

Visual Basic

UML/OMT

Spotfire

Scrum Methodology

Python Programming

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Merise Methodology

MS Visual SourceSafe

Java 2 Enterprise Edition

Airbus A350 Aircraft