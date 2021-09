Rene DEBUIRE

Officier d'infanterie de marine de l'armée de terre depuis 38 ans de service ayant servi essentiellement en régiment des forces (Le Mans, Vannes, Fréjus) en école (Montpellier) et outre mer (Martinique 1984, Réunion 1991-94, Cameroun 2000-02, Gabon 2005-07, Etat-Unis 2011-14, Mauritanie 2018-21)

Expériences opérationnelles variées dans les Balkans et en Afrique.

Management et formation des hommes (de 30 à 1500)

Conception et organisation de la formation

Gestion et organisation des moyens généraux (de la sureté à la logistique et la gestion de proximité RH)

Chef de détachement outre mer y compris en zone d'instabilité, officier d'échange chez les US Marines (déploiement amphibie de 9 mois au Moyen Orient),

Dernièrement en coopération en tant que conseiller auprès de l'état major général des armées mauritaniennes à Nouakchott.

Marié et père de 7 enfants (de 1987 à 2010)



Mes compétences :

Capacité d'adaptation à de nouveaux environnements et flexibilité,

Sens de l'initiative et force de propositions

Management de proximité, créateur de cohésion et d'adhésion

Communication de crise et gestion du stress

Travail en équipe

Disponibilité.