Rene-Pierre SANTINA

Ma carrière, démarrée dans une entreprise innovante du semiconducteur, s'exprime actuellement dans l'aéronautique, après un passage dans la tôlerie pour la ferroviaire, la machine spéciale et l'armement.

Travaillant avec des entreprises de toutes tailles, j'ai developpé une vision étendue des liens étroits entre les processus de production et les performances des entreprises



Ma devise : Tout est possible à condition d'y consacrer un peu de temps



J'ai la conviction que tout un chacun vient au travail pour faire du mieux de ses capacités. J'ai par ailleurs démontré à plusieurs reprise que les défaillances sont liées aux organisations plutôt qu'aux hommes et femmes qui les servent.



Je partage une vision très japonaise en accueillant les problèmes comme des opportunités d'amélioration.



En parallèle de cette activité de pointe, je consacre le reste de mon temps à l'exploitation agricole de ma compagne.