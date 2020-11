René SYLVA

Bonjour,



Après avoir orienté mes études vers le secteur informatique (mais appréciant également le monde des télécoms), en 2003, j'obtiens un BTS Informatique de gestion (option administrateur des réseaux locaux d'entreprises).

Fort de ce dernier, une opportunité de travailler avec la société Phone Marketing à Levallois-Perret me fut offerte en tant que technicien système et réseau.

Un collaboration qui ira jusqu'en début 2007 et qui m'aura beaucoup enrichi notamment à travers ma rencontre avec "la vie active" mais aussi par rapport à l'aspect humain et la rigueur que mon métier exige.

Début 2007, une nouvelle aventure commençait avec vente-privee.com, un nouveau challenge, une grande aventure humaine qui m'a permis de voir le passage de cette petite Start-Up à mon arrivée à l'un des grands leader du E-Commerce aujourd'hui.

Toujours en tant que Technicien Système et Réseau, j'ai pu y parfaire ma petite expérience acquise lors de ma précédente entreprise et me perfectionner (rigueur, autonomie, analyse, réaction et proposition...) au contact de collègues, responsables, dirigeant qui furent les miens.

Humainement véritable expérience !

Aujourd'hui à 33 ans, j'ai intégré Orange Business Services en tant qu'Ingénieur Poste de Travail



Mes compétences :

Gestion des stratégies de groupe

Analyse et amélioration cycle de vie poste de travail

Collaboration avec Microsoft sur des projets autour du poste de travail

Gestion du parc informatique métropolitain/interna

Préparations de masters

Administrations des comptes utilisateurs

Gestion de parc via MCTS SCCM 2007

Administration des serveurs 2008/2012

Mise en Place de serveur VMWare ESX de test

