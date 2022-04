Reydellet SÉBASTIEN

Consultant et Co-gérant du cabinet de conseil aux entreprises Ergo Conseil et Aménagement.



Nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.



Nous vous accompagnons à la conduite du changement en prenant en considération la santé et la performance durable de votre structure. Notre démarche participative et transversale s’appuie sur l’activité réelle de travail et elle intègre les dimensions organisationnelles, sociales, techniques et financières dans l’objectif de construire avec les différents acteurs internes et externes de votre entreprise des solutions adaptées et pérennes. Nous intervenons dans le secteur privé et public et dans tous les domaines d’activités tels que : l’industrie, le BTP, les services, le secteur médico-social et hospitalier, l’agriculture…



ERGONOMIE : Intégrer le facteur humain et l’activité de travail au cœur des systèmes de production, quels qu’ils soient, dans l’objectif d’une performance durable qui préserve la santé et la sécurité du personnel.



CONSEIL : Accompagner les entreprises en leur proposant des prestations adaptées dans les domaines de la prévention, de la santé, de la sécurité, des conditions de travail, de l’accessibilité, du maintien dans l’emploi... Tout en prenant en compte leurs enjeux en matière de productivité et de résultat.



AMENAGEMENT : Concevoir et/ou aménager des espaces et/ou des situations de travail efficientes par une approche globale prenant en considération l’organisation, le personnel, l’outil de travail, les contraintes financières…





Domaines de compétences :

• Prévention des risques professionnels

• Travail et handicap

• Accompagnement à la conduite de projets

• Expertises CHSCT

• Formations / Formations-Actions



Site web :http://www.ergo-conseil.fr



Mes compétences :

Ergonomie

Distribution

Communication

Prévention des risques

Conseil

Gestion

Informatique