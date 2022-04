Reynald WATTELET

Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans le milieu des risques professionnel en industrie, je me suis propose maintenant mes services aux entreprises, collectivités locales, PME, TPE.

Depuis plus de 10 ans FORMATHYS accompagne les entreprises, associations, administrations dans la prévention et la gestion de leurs risques professionnels.

Notre évolution nous a permis d’acquérir une vision actuelle et d’avenir des besoins de nos clients.

L’une de nos priorités est de permettre à nos clients d’exercer leurs activées en toute tranquillité dans le respect de leurs obligations d’aujourd’hui et de demain, grâce à nos formations obligatoires, diplômantes, nos accompagnements, notre mise en place et suivi de systèmes et matériels incendie et notre système d’externalisation.

Basé à Montigny en Ostrevent (59) prés de DOUAI et Saint Pol sur Mer(59) près de DUNKERQUE, nous pouvons accompagner et former vos salariés dans vos locaux (intra-entreprise) ou dans nos locaux (inter-entreprise).

Centre de formation immatriculé par la DIRECCTE, nous pouvons également, gérer l'ensemble de votre dossier formation ; rédaction de votre plan de formation, relation avec votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée), subrogation de paiement,...

Gage de qualité, nous sommes agréés et/ou habilités, par la CARSAT, l'INRS, la DIRECCTE, le SDIS, la préfecture du nord.

Nos compétences nous permettent également de réaliser des parcours de formation de formateurs.