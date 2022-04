Reynaud ISABELLE

Membre du club Enseigne & Innovation.



Après une première expérience en agences d’architectes, puis au sein d’une mutuelle possédant un réseau d’agences sur toute la France, je suis en charge aujourd’hui des études d’aménagement des nouveaux magasins sur le territoire national et à l’international (Belgique, Suède), en tenant compte du nouveau concept de l’enseigne

En relation permanente avec les promoteurs, les services d’urbanisme et nos architectes partenaires, mes fonctions m’amènent à une bonne appréhension des réglementations Sécurité et Accessibilité, ainsi que du déploiement de concept d’enseigne.



Compétences en architecture intérieure :

• rédaction des autorisations en mairie (PC, DAT, DP, DAE, dossier sécurité et accessibilité)

• photomontage Photoshop pour les demandes en mairie

• relevé de bâtiment existant

• étude de faisabilité

• dessin technique (plans coupes élévations) sous autoCAD de l’existant et du projet

• rédaction de dossier de consultation (cahier de plans, CCTP)

• analyse des réponses à appel d’offres et choix des entreprises

• suivi de chantier et rédaction des comptes-rendus des réunions de chantier

• réception des travaux et suivi des levées de réserves

• suivi des situations comptables



Mes compétences :

Photoshop

Autocad

Word

Excel

Sketch up