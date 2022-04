Poursuivre ma carrière dans le management d'unités commerciales, centres de profits ou développement de business dans la distribution sélective.



Trois grands traits me prédisposent à travailler avec une grande efficacité dans un environnement à fort potentiel et contribuer ainsi au succès de la société:

- une grande expérience en management perfectionnée par un Master à l'Essec;

- un excellent sens de la communication et des relations humaines;

- une grande et naturelle force de proposition.