Reza SOLEYMANI

J'ai plus de 25 ans d'expérience professionnelle, effectuée dans des sociétés de services.





j'ai successivement occupé des fonctions de



technicien de maintenance 2 an

support technique 4 ans

gestionnaire d'agence 3 ans

acheteur 3 ans

ingénieur commercial 13 ans



domaines d'intervention : monétique(moyens de paiement, gab et dab), microinformatique et financement de projets.



Je suis très à l'aise en relations humaines

j'ai une très bonne aptitude à la négociation

, la capacité de gérer des grands comptes

et une très bonne résistance au stress.

Je suis capable de partager mon attention sur plusieurs sujets simultanément.

je suis autonome et respectueux de la hiérarchie.

et j'ai un sens aigu de la satisfaction de la clientèle.



Mes compétences :

Commercial

Commercial informatique

Gestion de Centre de Profit

Informatique

Ingénieur Commercial

Management

Management technique

Monétique

Technique