Rfl ZIBREIRA

Avec une expérience de plus de 30 ans dans le secteur bancaire, j'ai pu acquérir des compétences en finances, ressources humaines (problématiques organisationnelles, managériales et de gestion) , audit/contrôle interne et analyse de risque.



Mes qualités de diplomatie, de flexibilité, de pragmatisme et d'autonomie m’ont permis d'assurer avec succès l'ensemble de mes fonctions/missions.



Mes méthodes de travail qui allient une expertise technique et savoir-être émulateur m’aideront à m’intégrer rapidement au sein de toute entreprise.



Mes compétences :

Forex trading

RH