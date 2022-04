Rh BELLEME

Filiale du groupe SOCOTEC, la société BELLEME est spécialisée depuis plus de 25 ans dans l'assistance technique aux grands projets industriels et tertiaire. Son savoir-faire s’appuie sur l'expérience et l'expertise opérationnelle de ses collaborateurs.

Les secteurs industriels sur lesquels Bellême intervient principalement sont le pétrole et la pétrochimie, l'énergie, la pharmacie, le ferroviaire et l'environnement.

Le savoir-faire de Bellême couvre les activités suivantes :

- l'assistance technique,

- le conseil,

- l'inspection,

- Les services supports au projet comme les achats, les approvisionnements et la documentation.



Mes compétences :

Ingénierie

Bureau d'études

Calcul de structure

Documentation technique

Soudage

Gaz naturel

Pétrole

Tuyauterie

Contrôle qualité

Conduite de projet

Lotus Notes/Domino