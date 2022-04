RH Busnello’s Solutions a été fondée en 2014 à Paris et à São Paulo pour accompagner nos clients européens dans leur problématique de ressources humaines sur leurs projets de développement/implantation au Brésil, en Amérique Latine et en Europe.

La bonne combinaison de personnes fait toute la différence dans la conduite de la croissance de l’organisation. Nous aidons les entreprises à optimiser le ‘capital humain’ pour constituer des équipes puissantes et efficaces, en fournissons les meilleures solutions de recrutement, d’identifier le ‘bon candidat pour le poste’ et le ‘bon poste pour le bon candidat’.

En utilisant le terme ‘capital humain’ nous attirons votre attention sur le fait que nous respectons les gens. Nous ciblons l’embauche DURABLE parce que nous savons que si nous trouvons le poste idéal décrit par notre candidat, les deux, entreprise et candidat vont prospérer.

Avec une équipe interculturelle, qui maitrise le portugais, le français, l’anglais et l’espagnol nous offrons du RECRUTEMENT et du COACHING sur mesure à nos clients et candidats, basé sur :

- la confidentialité,

- le respect, et

- l’intégrité,

Pour la construction d’un monde meilleur.