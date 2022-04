Rh Partners CHAMPAGNE-ARDENNE/SEINE ET MARNE

Avec pour dénominateur commun le rapprochement des Hommes et de l’Entreprise, nos consultants vous accompagnent dans tous vos projets de Ressources Humaines et de Management, et s’inscrivent en véritables partenaires de votre développement dans les Ardennes (08), l’Aube (10), la Marne (51), la Haute-Marne (52) et la Seine et Marne (77).



Adéquation des entreprises et des talents, évolution des modèles managériaux, changement de la réglementation, émergence de nouveaux concepts, digitalisation…, nous travaillons à qualifier vos enjeux RH en dynamique de progrès.



Certifiés AFNOR, signataires de la charte de la diversité et Membres du SYNTEC recrutement et du SYNTEC évolution, notre pratique des Ressources Humaines se nourrit de notre expérience du territoire local, de la puissance du groupe RH PARTNERS et de notre veille constante sur l’évolution des pratiques Ressources Humaines.



------Entreprises, collectivités, organismes des services publics------



Du simple diagnostic au suivi de la solution…



Nous vous apportons des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de votre organisation, à l’intégration et l’évolution de vos compétences managériales et métiers à forte valeur ajoutée.



Une analyse « diagnostic » de vos besoins est systématiquement réalisée pour vous proposer un devis au plus proche de vos attentes .



Sollicitez-nous ! Un de nos consultants spécialisés dans l’un de nos 3 domaines d’intervention RECRUTEMENT – ÉVOLUTION – CONSEIL analysera votre besoin et vous proposera votre devis détaillé dans les meilleurs délais.



------Salariés en poste ou en transition-----



Être armé pour mieux rebondir…



Nos prestations vous aideront à mieux vous valoriser ou tout simplement à prendre conscience de vos atouts.

Nos consultants experts en emploi et en évolution professionnelle vous conseilleront utilement sur ce qui est adapté à votre situation et à votre budget qu’il s’agisse d’une préparation à un changement professionnel (conseils CV, lettre de motivation, entretiens) ou de prestations portant sur le BILAN DE COMPÉTENCES, l’accompagnement VAE et l’ OUTPLACEMENT individuel .



N’hésitez pas à nous contacter pour un entretien de diagnostic gratuit et sans engagement avec un de nos consultants !



Notre implantation régionale



Reims ♦ Châlons-en- Champagne ♦ Vitry-le-François



Notre accueil est joignable au 03.26.08.10.94 de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi et par mail reims@rh-partners.com



Mes compétences :

Outplacement

Mobilité

Orientation professionnelle

Gestion de carrière

Recrutement