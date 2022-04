Rh SYSALIA

SYSALIA est une société de conseil et prestation de services en informatique qui a su orienter son activité vers une informatique appliquée aux besoins de l'entreprise.

Nous couvrons plusieurs axes de travail :

-Le conseil en systèmes d'information, la conception et le développement des projets informatiques

-L'administration et la maintenance des systèmes informatiques

-L'offre de services dans les technologies J2EE pour le E-Commerce et les portails.

Notre expertise dans les technologies e-commerce, le développement de sites basés sur des plateformes JAVA/J2EE et plus particulièrement sur la plateforme ATG, fait de nous un acteur incontournable du marché.



Mes compétences :

Administrateur système

ATG

J2EE

JAVA

Java j2ee

Linux

UNIX