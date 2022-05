Teddy DURIEZ

En tant que chef de projet IT je peux vous accompagner sur :



L' Assistance à maîtrise d'Ouvrage



- Communication : Avec les équipes métier, pour analyser et formaliser le besoin (animations de réunions de travail, ...) ;

- Communication : avec les équipes techniques (exploitants, développeurs, testeurs, Intégrateurs ...)

- Rédaction : Cahier des charges, Pv de reception, Procdédures de VABF, de test, de mise en production ...

- Pilotage : Des prestataires exterieurs (intégrateur, éditeur, ...)

- Qualité : Suivi des exigences métiers et pilotage de la réception, respect des délais et des coûts

- Gestion : Budget et ressources projet

- Reporting projet



L' Assistance à maîtrise d'Oeuvre



- Management d'équipe (Intégrateurs, Architectes,testeurs,consultants techniques ...).

- Analyse des risques liés aux changements

- Maîtrise des délais et des coûts.

- Reporting

- Gestion des engagements

- Animation des réunions et ateliers de travail

- Création/validation d'architecture,

- Préconisations : Techniques (Infrastructure, middleware, liaison, stockage ...)et sécurité

- Reporting projet

- Respect de la norme Itil



Mes compétences :

Architecture

Intégration

Integration Architecture

ITIL

Manager

MOA

MOE

Production

Projet IT

Qualité

service manager

Linux

Informatique

Gestion de projet

Information Technology

Java Platform

Management