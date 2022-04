Rhadia DEKALI LARGEAU

Forte d'une expérience commerciale en informatique de plus de 20 ans, je me suis lancée un défi en 2013, ouvrir La Ruche qui dit Oui à Cholet. Une parenthèse de 2 ans dans mon parcours professionnel qui m'a permis de découvrir le domaine de la production locale et le marché du BIO.



Sensible à l'économie sociale et solidaire, j'ai intégré en Juin 2014, Les Ateliers du Bocage, membre du mouvement Emmaüs où j'ai proposé des prestations de collecte et de RECYCLAGE DES DÉCHETS aux grands comptes au niveau national.



En 2018-2019, j'ai suivi une formation de formateur pour adultes au CAFOC, l'objectif acquérir de nouvelles compétences.



Aujourd'hui, j'aspire à travailler dans une ambiance conviviale, je suis à l'écoute de différentes missions, CDI, CDD ...

Plus qu'un poste, je recherche une entreprise ambitieuse avec de vraies valeurs qui appréciera mon sens de l’organisation, mon aisance relationnelle, ma volonté de réussir.



Mes centres d'intérêt les nouvelles technologies, le monde de la BIO, l'alimentation, l'environnement ...



Mes compétences :

Bio

Business development

Communication

Vente

Animation commerciale

Référencement

Négociation