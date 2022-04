Rheda BENRABAH

J'ai une expérience variée dans les métiers de la banque et l'assurance santé , sur la relation client physique et à distance , auprès de particuliers et de professionnels, ainsi qu'en gestion administrative .



Mes qualités sont mon empathie , ma capacité de compréhension rapide , ma volonté de tous mettre en oeuvre pour satisfaire le client , ma bonne humeur , mon travail d'équipe , ma directivité , mon relationnel .



Mon objectif est de varier mes expériences pour bonifier mes compétences afin d'EXCELLER dans LE métier qui sera en adéquation avec mon parcours , mes formations , mes valeurs et mon rythme de vie .