Rhizlane BOUSLIKHANE

BNP Paribas Siège Retail Banking – Europe Méditerranée - RH - Paris



*Contrôle de gestion Mission de mise en place du contrôle de gestion social



Elaboration d’une maquette automatisée de reporting et de suivi des budgets (30 cellules budgétaires)

Suivi des budgets/ réalisés ETP et Masse Salariale, Analyse des écarts : France et Pays

Elaboration des tableaux de bord sociaux à destination de la direction générale

Elaboration de prévisions budgétaires et travail préparatoire au processus budgétaire

MAJ des bases de données et des outils SIRH



*Compensation and benefits 25 pays, 35 000 collaborateurs, 200 expatriés



Participation au CRP annuel : Compensation Review Process

Etudes benchmark des rémunérations des collaborateurs locaux et expatriés (salaires, bonus, primes)

Etudes de conformité à la politique d’expatriation et analyse des coûts supplémentaires engendrés

Etudes comparatives des avantages dans les pays et support aux pays pour la formalisation des procédures



*Audit et pilotage des process RH de 25 pays, 35 000 collaborateurs



Révélation et analyse des problèmes relatifs à la gestion collective et individuelle, Mise en place et pilotage des indicateurs clés de la fonction RH, Identification des leviers d’amélioration et Contribution à l’harmonisation des pratiques RH dans les filiales



Mes compétences :

Audit

Banque

Budget

Compensation and Benefits

Contrôle de gestion

Controle de gestion RH

Gestion RH

Pilotage

Recrutement