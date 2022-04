Rhizlene FADLALLAH

A 25 ans je suis entrée sur le marché du travail.

Ma formation (École Supérieure de Commerce International) m'a bien préparée à cette transition, mais la situation économique n'a guère été bénéfique pour nous, jeunes diplômés!



De ce fait, j'ai travaillé quelques mois puis j'ai effectué un long voyage en Asie du Sud Est et en Afrique du Sud.



Maintenant, je suis prête à commencer ma carrière professionnelle.



J'aime être autonome et prendre des initiatives.



Je suis plutôt extravertie, souriante et sociable. J'aime le contact avec les gens.



Je me lance de nouveaux défis et me fixe toujours des objectifs à atteindre.



Ma motivation et mon envie de réussir me permettent d'avancer dans mes différents projets.



Je suis une personne très flexible et polyvalente à mobilité internationale.



MA DEVISE: QUAND ON VEUT ON PEUT! Pour y parvenir il faut se battre...

Jusqu'ici, cela a été valable pour moi.



Mes compétences :

Anglais

Arabe

Business

COMMERCE

Commerce international

Environnement

Environnement internet

Espagnol

Flexibilité

International

International business

Internet

Langues

Maîtrise des langues

Management

Mobilité

Mobilité internationale

Négociation

Organisation

Polyvalence

Techniques de management

Vente