Les Trophées « Rhône d’Or du Sport » est un évènement co-produit par le Groupe Progrès et le Département du Rhône et avec le soutien du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS).



Il permet de récompenser des actrices et acteurs sportifs à travers leur engagement ou leurs performances durant la saison écoulée.





Cette année, la manifestation se déroulera à Chaponnay, à l'Espace Jean Gabin.



DEROULE DE LA SOIREE



19h30 : Accueil des invités

20h00 : Début de la cérémonie des trophées



Les présentateurs :

- Nadine Micholin, journaliste au Progrès

- Serge Rombi, journaliste à Euronews



21h30 : Cocktail dinatoire, après la remise de trophées



TROPHEES

L'espoir de l'année

L'arbitre (ou l'officiel) de l'année

Le club Amateur de l'année

Le dirigeant bénévole de l'année

Le trophée Handisport

L'événement de l'année

L'éducateur de l'année

Le collège de l'année

La sportive de l'année

Le sportif de l'année

Le coup de coeur du jury