Chef de projet et développeur pré-clinique spécialisé dans les thérapies et technologies utilisant les anticorps monoclonaux, je bénéficie de 12 années d'expérience en recherche académique et en développement pré-clinique. J'ai rejoint en 2013 le groupe Netris Pharma comme Coordinateur Pré-clinique et exerce en parallèle depuis 2016 une activité de consultant auto-entrepreneur en R&D et développement préclinique.



Compétences : Gestion et coordination de projets internationaux de la phase R&D précoce jusqu'à l'entrée en clinique, conception et conduite de plans de développements pré-cliniques (pharmacologie, bioanalyse, toxicologie, réglementaire), expertise des thérapies et technologies basées sur l'utilisation d'anticorps, expertise dans les procédés de génération, optimisation, production et caractérisation d'anticorps.



Mes compétences :

Biotechnologie

Oncologie

Coordination de projets

Thérapies anticorps

Développement préclinique