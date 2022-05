Sabrina DONNOU

Docteur en neuroimmunologie, je me suis initialement intéressée à la biologie des cellules microgliales puis à la caractérisation de l'environnement immunitaire des lymphomes oculo-cérébraux. Mon parcours m'a également permis de travailler en lien plus étroit avec une entreprise privée (LFB Biotechnologies) afin de valider l'utilisation d'un nouvel anticorps thérapeutique contre un modèle de tumeur cérébrale. Actuellement, je suis en contrat post-doctoral dans l'unité Inserm U951 intégrée au Généthon (structure privée), ce qui me permet de me familiariser avec les problématiques des réponses immunitaires liées à la thérapie génique.



Compétences techniques :

- immunologie : cytofluorométrie de flux multicouleurs (FACSCalibur, FACSAria et LSR II); immunomarquages sur coupes de tissu ou sur cellules; dosage de cytokines par "cytokine beads array", tri cellulaire par systèmes magnétiques; tests de phagocytose; ELISpot;

- biologie moléculaire : RT-PCR, PCR en temps réel, utilisation de si ou shRNA

- biologie cellulaire : culture de lignées cellulaire et cellules primaires, adhérentes ou non; isolements cellulaires à partir de cerveau, d'oeil, de rate, de ganglions lymphatiques de souris; transfection de lignées cellulaires par des plasmides

- production de vecteurs lentiviraux par multi-transfections et transduction des cellules cibles

- expérimentation animale : niveau I validé, développement de 3 modèles de tumeurs cérébrales, d'un modèle de tumeur intrasplénique, et d'un modèle d'encéphalomyélite auto-immune expérimentale. Pratique régulière d'injections intrécérébrales (stéréotaxie), intrathécales, intraoculaires, intrapéritonéales, intraveineuses, sous-cutanées. Prélèvement des organes pour isolement cellulaire, congélation pour extraction d'ARN ou pour coupes au cryostat. Quelques tests de comportement.



Compétences de gestion de projet :

- gestion de projets scientifiques

- planification

- demandes de financement

- rapports d'activité (écrits et oraux)

- préparation des supports de réunion

- présentation des résultats (orale / écrite; français ou anglais)

- rédaction d'articles scientifiques (anglais)



Compétences relationnelles / formation

- encadrement de 13 stagiaires (Bac+2 à +5) : apprentissage des techniques, de l'écriture d'un mémoire scientifique, de la soutenance orale du mémoire

- formateur dans le cadre de la formation continue Inserm en neuroimmunologie

- bonne expérience en enseignement : nombreuses vacations et poste d'enseignant ATER à l'IUT d'Angers.



Mes compétences :

Expérimentation animale

Présentations orales

Biologie moléculaire

Gestion de projet scientifique

Cytofluorométrie de flux

Rapports écrits

Culture cellulaire

Immunohistochimie (ou fluorescence)

Immunologie

Formateur

Encadrement

Cancérologie