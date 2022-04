Riad NASSOU

Professionnel du monde de l'IT avec plus de 12 ans d'expérience, je suis ouvert à toute prise de contact intéressante pour découvrir, discuter et échanger.



J'ai occupé différents types de postes tels qu'expert technique, consultant avant vente, business developper et chef de marché dans des réseaux, de la sécurité et des infrastructures de virtualisation. Ces expériences me permettent d'appréhender rapidement les offres du marché et leurs apports aux problématiques rencontrés par les DSI aujourd'hui.



Je suis aujourd'hui en poste au sein de Palo Alto Networks France en tant que "Senior Systems Engineer" pour promouvoir notre offre de Next Generation Firewall.



Mes compétences :

Avant vente

Business

Infrastructure

Intégration

Sales

Sécurité

Vente

Virtualisation